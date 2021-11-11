Карпин успокоил болельщиков, оценив состояние Джикии и Головина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Кипром (6:0) оценил состояние Георгия Джикии и Александра Головина, а также отметил, что результат этой игры не может отрицательно сказаться на футболистах.

- Вы уже упоминали Джикию. Какова вероятность того, что он выйдет с первых минут? Когда заменили Головина, ему выносили лед, как у него здоровье, все ли в порядке, будет ли он готов к матчу?

- По Джикии я сказал, что он абсолютно здоров и готов, вопрос неуместен. Он готовится к Хорватии и будет, если ничего за эти два дня не случится, не то съест или еще что-то, то да, он готовится к игре в Хорватии. То же самое Головин. Замена произошла уже после третьего или второго гола, не помню уже, думая про игру с Хорватией. Он сыграл 60 минут, такой план был, что при удачном стечении обстоятельств… Всё сложилось удачно, и карточки никто не получил, и дали паузу кому-то из игроков, так что никаких проблем с Головиным нет.

- Радует вас или настораживает крупный счет в проекции на Хорватию?

- Конечно, радует, потому что это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Было понятно, что это могло бы сыграть в минус, если бы следующая игра была бы у нас, например, с Мальтой. Тогда при всем уважении могло быть, что все в порядке, 6:0 обыграли Кипр и теперь Мальту пешком обыграем. Футболисты уже говорили по поводу настроя. На Хорватию не надо никого настраивать. Все понимают, что на кону стоит. Такой счет только добавляет положительных эмоций. Хорватия - это вообще отдельная тема.