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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дасаев пояснил, кто должен быть основным вратарём сборной России в матчах с Кипром и Хорватией

01 Ноября 2021 • 16:40 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Сборная России готовится к решающим матчам в отборочном цикле на чемпионат мира 2022 года. Сейчас в своей группе россияне занимают первое место, имея в активе 19 очков. В предстоящих ноябрьских матчах с Кипром и Хорватией команде Валерия Карпина надо набрать не менее четырёх очков, чтобы гарантировать себе прямую путёвку в финальную часть мирового первенства.

В окончательную заявку тренерский штаб сборной включил четырёх вратарей: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвея Сафонова («Краснодар»), Илью Лантратова («Химки») и Никиту Хайкина («Будё-Глимт»). По мнению бывшего вратаря сборной СССР Рината Дасаева, основным вратарём должен быть Сафонов.

«В последних двух играх Сафонов неплохо сыграл. Я думаю, что в целом он сейчас выглядит увереннее, чем Гилерме», – приводит слова Дасаева ТАСС.

Также Ринат Дасаев высказал предположение, что Лантратов не попадёт в заявку сборной на матчи, и его вызвали только лишь для того, чтобы на тренировках оценить его навыки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Гилерме Ринат Дасаев Никита Хайкин Матвей Сафонов Илья Лантратов
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