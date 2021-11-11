Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 231 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России быстро забила Кипру

11 Ноября 2021 • 20:15 Комментировать
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

В четверг вечером сборная России проводит домашний матч отбора на чемпионат мира против Кипра. Открыть счёт подопечным Валерия Карпина удалось уже на четвёртой минуте. Гол забил Александр Ерохин, которому ассистировал Фёдор Смолов.

Следить за матчем между сборными России и Кипра, который проходит в Санкт-Петербурге, можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что за два тура до финиша европейской части отбора сборная России возглавляет свою группу, опережая Хорватию на два очка. Через три дня команды сыграют в Сплите. Высока вероятность, что именно в этой игре будет разыгран прямой билет на чемпионат мира в Катар.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Ерохин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
Идет 94 минута Грузия 2:0 Швеция
Идет 93 минута Азербайджан 1:3 Люксембург
Идет 91 минута Армения 0:5 Северная Македония
11.11  22:45 Мальта ... Хорватия 18 7.8 1.17
11.11  22:45 Румыния ... Исландия 1.75 3.75 5
11.11  22:45 Греция ... Испания 6 4 1.6
11.11  22:45 Германия ... Лихтенштейн 1.01 30 60
11.11  22:45 Ирландия ... Португалия 7.2 4.7 1.45
11.11  22:45 Словакия ... Словения 2.07 3.2 4.1
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
21:50 · Чемпионат мира 2022
​Сальгадо: «С Карпиным каждый день ругались»
21:35 · Чемпионат мира 2022
​Скалони рассказал о состоянии Месси
21:25 · Чемпионат мира 2022
​Смолов вышел на 7 место по голам за сборную России
21:19 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России уже громит Кипр, Мостовой забил дебютный гол
20:44 · Чемпионат мира 2022
​Россия – Кипр: на трибуне произошла драка 3
20:15 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России быстро забила Кипру
19:30 · Чемпионат мира 2022
Армения – Северная Македония: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
19:25 · Чемпионат мира 2022
Россия – Кипр - 6:0 (завершён) 38
18:42 · Чемпионат мира 2022
Карпин огласил стартовый состав сборной России на матч с Кипром 1
18:39 · Чемпионат мира 2022
«Скажи людям правду, тебя поймут»: Андрей Тихонов дал совет Дзюбе 1
18:29 · Чемпионат мира 2022
Мертенс не согласен, что «золотое время» сборной Бельгии уже прошло 3
18:14 · Чемпионат мира 2022
Источник: В заявку сборной России на матч с Кипром не попали Лантратов, Круговой, Кудряшов и Ахметов 2
17:49 · Чемпионат мира 2022
Стало известно, как в финансовом плане на европейские ассоциации отразится реформа о проведении чемпионата мира раз в два года
17:05 · Чемпионат мира 2022
«Не говорите гоп, пока не перепрыгнете»: Валуев призвал сборную России разобраться с Кипром 1
15:44 · Чемпионат мира 2022
Лоза: У России нет шансов против Хорватии, у нас любительская команда 10
Все новости
Рекомендуем