​Сборная России быстро забила Кипру

В четверг вечером сборная России проводит домашний матч отбора на чемпионат мира против Кипра. Открыть счёт подопечным Валерия Карпина удалось уже на четвёртой минуте. Гол забил Александр Ерохин, которому ассистировал Фёдор Смолов.

Следить за матчем между сборными России и Кипра, который проходит в Санкт-Петербурге, можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что за два тура до финиша европейской части отбора сборная России возглавляет свою группу, опережая Хорватию на два очка. Через три дня команды сыграют в Сплите. Высока вероятность, что именно в этой игре будет разыгран прямой билет на чемпионат мира в Катар.