Карпин объяснил журналистам, почему немного забивающий Сергеев получил приглашение в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин удивил некоторых журналистов и болельщиков, включив в окончательный список сборной России нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, тогда как для лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова места в команде не нашлось. Валерий Георгиевич объяснил мотивацию такого решения тренерского штаба.

«Сергеев привлёк своей игрой, работоспособностью и полезными действиями. В «Крыльях» роль Сергеева не так отмечена журналистами, потому что вы обращаете внимание на голы и передачи», – сказал Валерий Карпин в общении с прессой на пресс-конференции после объявления состава сборной.

В нынешнем чемпионате России Иван Сергеев забил 4 гола в 13-ти матчах за «Крылья Советов». Зато в прошлом сезоне в первенстве ФНЛ нападающий наколотил 40 голов в 39-ти матчах.

Напомним, что 11 и 14 ноября сборную России ждут матчи против сборных Кипра и Хорватии, в которых решится судьба прямой путёвки на чемпионат мира в Катар. С киприотами российская сборная сыграет в Санкт-Петербурге, а с хорватами – в Сплите.