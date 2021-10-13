Карпин: «На чемпионате мира был бы доволен выходом из группы»

На днях сборная России гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира, а также сохранила хорошие шансы на выход на мундиаль с первого места группы квалификации.

Во время подкаста на ютуб-канале «Коммент.шоу» главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал, какие цели будет ставить перед подопечными, если в конечном итоге им удастся забронировать себе путевку в Катар. «Я был бы доволен выходом из группы. Аппетит приходит во время еды», - подчеркнул наставник.

Впрочем, Карпин заявил, что не хочет далеко загадывать. По его словам, для начал нужно добыть необходимый результат в поединках с Кипром и Хорватией, а уже тогда строить планы на будущее.