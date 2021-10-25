Первый тренер Хайкина: «Он готов к сборной»

Дмитрий Гуленков, первый тренер Никиты Хайкина, прокомментировал включение футболиста норвежского «Будё-Глимта» в расширенный список сборной России.

По мнению специалиста, 26-летний футболист заслужил своей работой оказаться в числе вызванных на ближайшие ноябрьские матчи сборной: «Молодец мальчишка, добился того, к чему шёл. На мой взгляд, он полностью готов к сборной».

В разговоре с изданием Sport24 Гуленков также отметил, что в национальной команде есть дефицит квалифицированных игроков на вратарской позиции.

Отметим, что в следующем месяце подопечных Карпина ожидают встречи с Кипром и Хорватией.