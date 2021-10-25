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Первый тренер Хайкина: «Он готов к сборной»

25 Октября 2021 • 20:22 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Дмитрий Гуленков, первый тренер Никиты Хайкина, прокомментировал включение футболиста норвежского «Будё-Глимта» в расширенный список сборной России.

По мнению специалиста, 26-летний футболист заслужил своей работой оказаться в числе вызванных на ближайшие ноябрьские матчи сборной: «Молодец мальчишка, добился того, к чему шёл. На мой взгляд, он полностью готов к сборной».

В разговоре с изданием Sport24 Гуленков также отметил, что в национальной команде есть дефицит квалифицированных игроков на вратарской позиции.

Отметим, что в следующем месяце подопечных Карпина ожидают встречи с Кипром и Хорватией.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Гуленков Никита Хайкин Будё-Глимт
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