Игнатьев: Хорватия - не та команда, которая блистала на ЧМ-2018

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев сравнил шансы Хорватии и России на выход на ЧМ-2022 с первого места. Он надеется, что россияне завоюют прямую путевку в Катар.

По мнению Игнатьева, у команд примерно одинаковые шансы занять первое место в группе. Специалист считает, что подопечным Валерия Карпина вполне по силам увезти очко из Сплита.

«Хорватия - не та команда, которая блистала на ЧМ-2018. У них уже не тот игровой тонус. Ничья в Хорватии нас вполне удовлетворит», - приводит слова Игнатьева ТАСС.

Напомним, Россия сыграет с Кипром 11 ноября. Спустя три дня подопечные Карпина встретятся с Хорватией.

На текущий момент в активе российской сборной 19 очков. Хорватия (17) идет на второй строчке.