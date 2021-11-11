Фетисов: «Надеюсь, сборная России избежит неприятного сценария в матче с Кипром»

Легендарный советский хоккеист Вячеслав Фетисов высказался по поводу предстоящего поединка сборных России и Кипра в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» он заявил, что не стоит раньше времени рассчитывать на положительный результат. По словам Фетисова, в спорте возможен любой исход, поэтому нельзя загадывать наперед. При этом Вячеслав Александрович надеется, что команда Карпина сможет избежать неприятного сценария. Фетисов подчеркнул, что нельзя терять очки перед важнейшей игрой с хорватами.

Россия примет Кипр на стадионе «Газпром Арена» в четверг, 11 ноября. Начало – 20:00 мск. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.