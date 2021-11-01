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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин назвал итоговую заявку сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022

01 Ноября 2021 • 13:48 Комментировать (2)
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с итоговой заявкой национальной команды на заключительные поединки квалификационного этапа чемпионата мира-2022, об этом сообщается на официальном сайте РФС. В список включены следующие игроки:

голкиперы: Гилерме, Сафонов, Хайкин, Лантратов;

защитники: Дивеев, Джикия, Осипенко, Караваев, Сутормин, Чистяков, Самошников, Терехов, Кудряшов;

полузащитники: Баринов, Жемалетдинов, Ахметов, Головин, Ерохин, Мостовой, Ал. Миранчук, Захарян, Фомин, Ионов, Зобнин, Бакаев, Глебов;

форварды: Смолов, Заболотный, Сергеев.

Напомним, что в текущем месяце сборная России сыграет два матча. 11 ноября подопечные Карпина на своем поле примут киприотов, а спустя несколько дней в гостях встретятся с хорватами.

За два тура до завершения отборочного цикла российская команда имеет в своем активе 19 баллов и лидирует в турнирной таблице группы Н. Хорватия, которая является конкурентом подопечных Карпина в борьбе за прямую путевку на мундиаль, идет второй с 17 пунктами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Noname_344
01 Ноября 2021 в 15:04
Нападение где? Неужто потраченный Федя опять в основе выйдет.
Dimonorunov
01 Ноября 2021 в 14:10
Идеальное решение
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