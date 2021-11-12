На канале сборной России в YouTube было опубликовано видео. Пресс-служба команды приоткрыла закулисье матча сборной против Кипра, который проходил в четверг вечером.

Напомним, сборная России обыграла Кипр в Санкт-Петербурге с результатом 6:0. Команда Валерия Карпина сохранила лидерство в таблице своей отборочной группы перед последним туром. Чтобы получить прямой билет на чемпионат мира, российской национальной команде достаточно не проиграть Хорватии на выезде.

Матч сборных Хорватии и России пройдёт в Сплите в ближайшее воскресенье, 14 ноября.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре и декабре 2022 года.