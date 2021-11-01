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Чемпионат Франции. 1 лига

Карпин объяснил присутствие находящегося не в форме Головина в окончательной заявке сборной России

01 Ноября 2021 • 14:28 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил своё решение включить в окончательную заявку сборной России на ноябрьский сбор полузащитника «Монако» Александра Головина, не игравшего целый месяц из-за травмы, от которой футболист только восстановился, ещё не успев набрать форму.

«Общались лично с Головиным. Он набирает форму. Возможно, пока не в самых лучших кондициях после травмы, но игроками такого уровня мы разбрасываться не можем», – сказал Валерий Карпин на пресс-конференции.

Сборная России сыграет домашний матч со сборной Кипра 11 ноября, а спустя три дня проведёт гостевой матч с командой Хорватии. В поединке с хорватами будет решаться судьба прямой путёвки на чемпионат мира в Катар.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Головин
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