Карпин объяснил присутствие находящегося не в форме Головина в окончательной заявке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил своё решение включить в окончательную заявку сборной России на ноябрьский сбор полузащитника «Монако» Александра Головина, не игравшего целый месяц из-за травмы, от которой футболист только восстановился, ещё не успев набрать форму.

«Общались лично с Головиным. Он набирает форму. Возможно, пока не в самых лучших кондициях после травмы, но игроками такого уровня мы разбрасываться не можем», – сказал Валерий Карпин на пресс-конференции.

Сборная России сыграет домашний матч со сборной Кипра 11 ноября, а спустя три дня проведёт гостевой матч с командой Хорватии. В поединке с хорватами будет решаться судьба прямой путёвки на чемпионат мира в Катар.