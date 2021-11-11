Бывший футболист СССР Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу сборной России над Кипром со счётом 6:0.

«У меня двоякое впечатление от игры. Забили быстрый гол, а потом игра разладилась. Думал, что же такое, с таким соперником так бездарно играть разве можно? Второй тайм начали тоже плохо, были моменты у наших ворот. Хорошо, что киприоты не забили, иначе неизвестно, что было бы дальше. Растерянность была в обороне, не имеем права такое позволять с соперником такого уровня. Затем Кипр развалился, физически они было не готовы абсолютно. Эта сборная не забила никому, кроме Мальты, и не выиграла ни одного матча. А ведь у наших ворот было моменты. Хорошо, что Сафонов выручил. Позор был бы, пропускать мячи от такой команды.

Настораживает, что были моменты у наших ворот. Сафонов здорово среагировал на удар в упор головой. Почему такая невнимательность и небрежность в защите? Повезло, что не забили киприоты. Будем теперь бить в литавры: как здорово, что забили шесть. Нельзя почивать на лаврах и восхищаться этой игрой, я бы не советовал. Надо трезво смотреть на вещи. Мы могли пропустить не один гол от Кипра, надо критически относиться к этой игре. Нужно понимать, что соперник был очень-очень слабым.

Хорваты нам не простят таких ошибок. Они будут играть жёстче и плотнее. Хорватия не даст нам свободно принимать мячи. Следующий матч будет гораздо сложнее для нашей сборной», - сказал Пономарёв.