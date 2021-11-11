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Пономарёв: «Могли пропустить не один гол от Кипра, надо критически относиться к этой игре» эксклюзив

11 Ноября 2021 • 23:43 Комментировать
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

Бывший футболист СССР Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу сборной России над Кипром со счётом 6:0.

«У меня двоякое впечатление от игры. Забили быстрый гол, а потом игра разладилась. Думал, что же такое, с таким соперником так бездарно играть разве можно? Второй тайм начали тоже плохо, были моменты у наших ворот. Хорошо, что киприоты не забили, иначе неизвестно, что было бы дальше. Растерянность была в обороне, не имеем права такое позволять с соперником такого уровня. Затем Кипр развалился, физически они было не готовы абсолютно. Эта сборная не забила никому, кроме Мальты, и не выиграла ни одного матча. А ведь у наших ворот было моменты. Хорошо, что Сафонов выручил. Позор был бы, пропускать мячи от такой команды.

Настораживает, что были моменты у наших ворот. Сафонов здорово среагировал на удар в упор головой. Почему такая невнимательность и небрежность в защите? Повезло, что не забили киприоты. Будем теперь бить в литавры: как здорово, что забили шесть. Нельзя почивать на лаврах и восхищаться этой игрой, я бы не советовал. Надо трезво смотреть на вещи. Мы могли пропустить не один гол от Кипра, надо критически относиться к этой игре. Нужно понимать, что соперник был очень-очень слабым.

Хорваты нам не простят таких ошибок. Они будут играть жёстче и плотнее. Хорватия не даст нам свободно принимать мячи. Следующий матч будет гораздо сложнее для нашей сборной», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Пономарёв
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окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
окончен Грузия 2:0 Швеция
окончен Азербайджан 1:3 Люксембург
окончен Армения 0:5 Северная Македония
окончен Мальта 1:7 Хорватия
Идет 94 минута Румыния 0:0 Исландия
Идет 92 минута Греция 0:1 Испания
Идет 91 минута Германия 9:0 Лихтенштейн
Идет 94 минута Ирландия 0:0 Португалия
Идет 94 минута Словакия 2:2 Словения
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
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