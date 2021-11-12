Колосков отметил положительные моменты в матче сборной России против Кипра

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением касательного победного для сборной России поединка против Кипра в предпоследнем туре группового этапа отбора на чемпионат мира.

Чиновник подчеркнул, что футболисты национальной команды заслуживают только на положительные оценки, так как забить шесть мячей любому из соперников является почетным результатом. Также Колосков добавил, что во втором тайме игра преобразилась из-за слов наставника Валерия Карпина в перерыве.

«Слава Богу, все хорошо! Сохранили первое место. Главное, что никого не потеряли из-за карточек, это важно, и практически все поиграли», - прокомментировал экс-президент в интервью «РБ Спорт».