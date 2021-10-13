Колосков призвал Карпина сделать Джикию постоянным капитаном

Почётный глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков не разделяет позицию Валерия Карпина насчёт капитанства в сборной.

После смены главного тренера у национальной российской команды нет постоянного капитана. Вячеслав Колосков подчеркнул в беседе с изданием Sport24, что он не понимает такого пренебрежительного отношения тренера к роли капитана. Функционер считает, что лидер команды должен быть примером для остальных и на поле, и в раздевалке.

«В моём понимании было бы более логичным назначить, например, Джикию, раз сам тренер говорит, что он лидер», - отметил Колосков.