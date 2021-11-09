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Борис Игнатьев: «Если в матче c Кипром, футболисты будут думать о Хорватии, это будет большой ошибкой» эксклюзив

09 Ноября 2021 • 16:55 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.21 7.15 17.00
11.11 20:00

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в беседе  с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Кипра.

«Как и любой болельщик, я желаю победы своей команде. Я отношу себя к тем людям, которые видят нашу сборную победителем в этом конкретном матче. Это не какие-то желания, страсть, патриотические всплески, мы вправе рассчитывать на положительный результат, потому что мы сильнее. Наша сборная в турнирной таблице первая, а киприоты находятся в конце. Понятно, что от предстоящих матчей зависит многое, это понимают и наши футболисты. Россияне должны обыграть Кипр.

Ни в коем случае нельзя рассматривать игру с киприотами как тренировку к матчу с Хорватией. Это будет одной из главных задач нашего тренерского штаба - убедить футболистов, что каждая игра главная. Потом будут следующие игры, а игра с Кипром по-настоящему главная сейчас. Если, выходя на этот матч, наши футболисты будут думать об игре с Хорватией, это будет большой ошибкой. Думаю, тренеры это прекрасно понимают, поэтому постараются сделать так, чтобы наша сборная вышла на игру с Кипром, как на последнюю», - сказал Игнатьев.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев
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