Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Кипра.

«Как и любой болельщик, я желаю победы своей команде. Я отношу себя к тем людям, которые видят нашу сборную победителем в этом конкретном матче. Это не какие-то желания, страсть, патриотические всплески, мы вправе рассчитывать на положительный результат, потому что мы сильнее. Наша сборная в турнирной таблице первая, а киприоты находятся в конце. Понятно, что от предстоящих матчей зависит многое, это понимают и наши футболисты. Россияне должны обыграть Кипр.

Ни в коем случае нельзя рассматривать игру с киприотами как тренировку к матчу с Хорватией. Это будет одной из главных задач нашего тренерского штаба - убедить футболистов, что каждая игра главная. Потом будут следующие игры, а игра с Кипром по-настоящему главная сейчас. Если, выходя на этот матч, наши футболисты будут думать об игре с Хорватией, это будет большой ошибкой. Думаю, тренеры это прекрасно понимают, поэтому постараются сделать так, чтобы наша сборная вышла на игру с Кипром, как на последнюю», - сказал Игнатьев.