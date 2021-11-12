​В РФС объяснили уход части фанатов с матча Россия – Кипр

По ходу первого тайма матча Россия - Кипр на секторе активной поддержки «Газпром Арены» произошла драка, и вскоре после этого сектор опустел.

В пресс-службе РФС рассказали о том, что конфликт на секторе произошёл из-за претензии одной группы фанатов к другой. Претензия заключалась в том, как группа людей ведёт себя в секторе активной поддержки.

В РФС также сообщили, что уход части фанатов из сектора связан с конфликтом и не был запланированной акцией. Заявление пресс-службы РФС приводит телеграм-канал «Ложа прессы».

Напомним, что сборная России в четверг разгромила Кипр с результатом 6:0.