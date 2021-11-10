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Чемпионат мира по футболу 2022

Лещенко: «Сборной России по силам выйти на ЧМ-2022 с первого места»

10 Ноября 2021 • 13:41 Комментировать (2)
РОССИЯ
...
Кипр
1.19 7.50 20.00
11.11 20:00

Известный артист и болельщик столичного «Динамо» Лев Лещенко пообщался с корреспондентом «Спорт-экспресса» в преддверии решающих матчей сборной России в квалификационном раунде чемпионата мира-2022.

«Хорватия сейчас не такая яркая команда, можем претендовать на очки на их поле. Кипр мы должны обыгрывать. Нам по силам выйти на ЧМ с первого места», - считает артист.

На этой неделе подопечные Валерия Карпина проведут два заключительных матча отбора на мундиаль. 11 ноября российская команда в родных стенах примет киприотов, а 14 ноября на выезде проведет матч против сборной Хорватии.

Перед этим играми Россия занимает первую строчку в группе, опережая хорватов на два балла.

Карпин внёс изменения в заявку сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Лев Лещенко
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
HG2017
10 Ноября 2021 в 14:48
..и добавил: "Я правда не смотрел футбол с 2018 года.." )))
Crocodile
10 Ноября 2021 в 13:52
ай все как есть сказал баритончик, да как Яшенька стянул просроченный батончик)
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