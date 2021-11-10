Лещенко: «Сборной России по силам выйти на ЧМ-2022 с первого места»

Известный артист и болельщик столичного «Динамо» Лев Лещенко пообщался с корреспондентом «Спорт-экспресса» в преддверии решающих матчей сборной России в квалификационном раунде чемпионата мира-2022.

«Хорватия сейчас не такая яркая команда, можем претендовать на очки на их поле. Кипр мы должны обыгрывать. Нам по силам выйти на ЧМ с первого места», - считает артист.

На этой неделе подопечные Валерия Карпина проведут два заключительных матча отбора на мундиаль. 11 ноября российская команда в родных стенах примет киприотов, а 14 ноября на выезде проведет матч против сборной Хорватии.

Перед этим играми Россия занимает первую строчку в группе, опережая хорватов на два балла.

Карпин внёс изменения в заявку сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022