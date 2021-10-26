«Это пугает»: Карпин уже думает о следующем этапе строительства сборной

Валерий Карпин в понедельник объявил состав сборной России, в котором оказался сразу 41 футболист. Такой объёмный выбор удивил. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, зачем Карпину так много игроков.

Валерий Карпин своими расширенными составами сборной России всё ближе подбирается к каноническому примеру из прошлого. Тёзка нынешнего рулевого команды Газзаев, приняв главную команду страны в 2002 году, на первой пресс-конференции огорошил всех. Его расширенный состав сборной включал 59 футболистов. Для Газзаева это был скорее вектор. Из этих 59 на чемпионате мира в Японии и Кореи выступали лишь семеро! Газзаев пытался просто сильно обновить сборную России, поэтому и опубликовал свой расширенный состав, включив туда почти всех, кого мог. Фамилии Микадзе, Трипутеня, Пиюка уже тогда звучали странно применительно к национальной команде. Газзаев, кстати, сборную обновил, запустив в ней карьеры Березуцких, например. Тем не менее позже он всё равно вернул того же Виктора Онопко, от которого сначала планировал избавиться.

Глядя на текущий состав сборной России, возникает мысль, что Валерий Карпин уже начал работать на какую-то перспективу. Вне зависимости от ноябрьских матчей тренер останется на своём посту – для подготовки к чемпионату мира или к стыковым матчам за право туда попасть. Думая об этом будущем, Карпин и позволяет себе такие шалости с составом.

Матчи против Кипра и Хорватии – точно не место для эксперимента. Тем не менее Карпин назвал в расширенном составе целую россыпь футболистов, которые явно не готовы сейчас для выступления в решающих матчах. Никита Хайкин, Владислав Лантратов, Арсен Адамов, Данил Глебов, Роман Ежов, Константин Марадишвили, Александр Черников, Иван Сергеев, Гамид Агаларов, Константин Тюкавин – это всё явно не те игроки, которых можно прямо сейчас выпускать в бой в Хорватии. Если их вычесть, то состав сборной уже и перестаёт казаться избыточным.

Однако Карпин их назвал в числе кандидатов. Кто-то из них даже поедет на сбор, чтобы тренер мог с ними познакомиться лично. К тому же Карпин как бы показывает и этим футболистам, и другим, что он реально смотрит за каждым игроком, и двери в национальную команду открыты для любого. Это явно уже планирование на будущее. Отчасти планирование на будущее – это вызов в сборную Романа Зобнина, который после травмы находится в плохой форме, и Александра Ерохина, который на поле выходит редко. Сейчас оба не в лучшей кондиции, но потенциально всё может измениться, и Карпин это понимает.

В целом нет ничего плохого в том, чтобы мотивировать молодёжь на прогресс, демонстрировать, что за молодыми игроками следят. С другой стороны, кажется, что вот именно сейчас точно не время распыляться. Сборной России в ноябре нужно выиграть у Кипра и не проиграть Хорватии. Сейчас Карпину нужно решить одну конкретную турнирную задачу, и не стоит вместо этого заниматься планами и прожектами на будущее. Сейчас сборной России необходимы только лучшие игроки, которые точно помогут добиться цели. Смотреть новичков надо, давать шансы нужно, но не стоит это делать в решающий момент.

Хочется, чтобы на итоговый сбор Карпин всё же позвал только тех, на кого он точно рассчитывает. Лучше потом в течение года спокойно отсматривать всех кандидатов в рамках Лиги наций с путёвкой в Катар, чем ещё бороться в стыковых поединках.

Андрей Центров