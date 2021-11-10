​Жемалетдинов покидает лагерь сборной России

Хавбек Рифат Жемалетдинов, который пропустил вторничную тренировку сборной России, покидает лагерь команды и возвращается в расположение «Локомотива». Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.
В приведённом комментарии старшего врача сборной Владимира Хайтина говорится о том, что после проведения дополнительного обследования было решение не рисковать здоровьем Жемалетдинова и не задействовать его в ноябрьских матчах.
Отметим, что Рифат Жемалетдинов на момент приезда в сборную России уже имел повреждение голени.
Сборная России в ноябре сыграет с киприотами (11 числа) и хорватами (14 числа).