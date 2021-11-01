Карпин – об опубликованном видео из раздевалки: «Разобрались, виновные наказаны»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после оглашения окончательного состава команды на ноябрьские матчи ответил на вопросы журналистов. Один из них коснулся опубликованного видео из раздевалки команды после матча со сборной Словении (2:1), когда все футболисты пели хит «Валера», а Карпин пританцовывал.

«Разобрались. А вам зачем знать? Вам много чего интересно. Итог? Разобрались! Виновные наказаны. В угол поставил», – иронично ответил Валерий Карпин.

Напомним, благодаря победе над словенцами сборная России вышла на первое место в своей группе, на два очка опередив сборную Хорватии. 14 ноября в последнем туре группового турнира россияне сыграют на выезде с хорватами решающий матч за прямую путёвку на ЧМ-2022. За три дня до этого россияне сыграют дома со сборной Кипра, а хорваты – на выезде со сборной Мальты.