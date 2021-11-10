​Карпин: «В вопросе Дзюбы я поставил точку»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции перед игрой против Кипра ответил на вопрос по поводу Артёма Дзюбы.

- Я правильно понимаю, что в вопросе Дзюбы вы поставили точку? – спросил журналист.

- Если бы я вам месяц сказал, что я поставил точку, вы перестали бы спрашивать меня о нём? Я поставил точку. Дальше, если хотите - спрашивайте, если хотите - нет. Ваши проблемы,- ответил тренер.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России после попадания в расширенный список на октябрьский сбор.

Матч между сборными России и Кипра начнётся 11 ноября в 8 часов вечера по московскому времени.