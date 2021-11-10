Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 272 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин: «В вопросе Дзюбы я поставил точку»

10 Ноября 2021 • 18:25 Комментировать (2)
РОССИЯ
...
Кипр
1.19 7.50 20.00
11.11 20:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции перед игрой против Кипра ответил на вопрос по поводу Артёма Дзюбы.

- Я правильно понимаю, что в вопросе Дзюбы вы поставили точку? – спросил журналист.

- Если бы я вам месяц сказал, что я поставил точку, вы перестали бы спрашивать меня о нём? Я поставил точку. Дальше, если хотите - спрашивайте, если хотите - нет. Ваши проблемы,- ответил тренер.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России после попадания в расширенный список на октябрьский сбор.

Матч между сборными России и Кипра начнётся 11 ноября в 8 часов вечера по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Wertygaz
10 Ноября 2021 в 19:07
Ну наконец-то... давно было пора поставить причем жирную.
Lokomotiv38
10 Ноября 2021 в 18:51
Пора эту тему закрывать
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.11  20:00 Азербайджан ... Люксембург 2.42 3.15 3.25
11.11  20:00 Армения ... Северная Македония 2.6 3.15 2.95
11.11  20:00 РОССИЯ ... Кипр 1.23 6.2 15
11.11  20:00 Грузия ... Швеция 6.8 4.3 1.51
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
19:01 · Чемпионат мира 2022
​Карпин не готов беречь игроков, висящих на карточках
18:46 · Чемпионат мира 2022
​Головин готов стать капитаном сборной России 1
18:39 · Чемпионат мира 2022
​Джикия готов сыграть против Кипра
16:22 · Чемпионат мира 2022
​Наингголан: «До Мартинеса тренеры разрешали мне курить»
15:46 · Чемпионат мира 2022
​Кьеллини пропустит ноябрьские матчи сборной Италии
13:52 · Чемпионат мира 2022
​Гаджиев: «Сейчас каждый матч сборной России – лотерея и надежда на чудо»
13:44 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России показала новое видео со сборов видео
13:41 · Чемпионат мира 2022
Лещенко: «Сборной России по силам выйти на ЧМ-2022 с первого места» 2
13:37 · Чемпионат мира 2022
​Левандовски предвидит проблемы у новых поколений футболистов
13:26 · Чемпионат мира 2022
Олич: «Раньше игроки ехали в сборную России, будто в тюрьму» 2
11:12 · Чемпионат мира 2022
​Ярмоленко передал бонусы за Евро-2020 на благотворительность
10:40 · Чемпионат мира 2022
​Жемалетдинов покидает лагерь сборной России
10:36 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «ПСЖ» возмущён отъездом Месси в сборную Аргентины 3
10:28 · Чемпионат мира 2022
Иммобиле покинул расположение сборной Италии
09:32 · Чемпионат мира 2022
​Неймар показал новую причёску фото
Все новости
Рекомендуем