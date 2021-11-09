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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин высказался об игровой форме Алексея Миранчука

09 Ноября 2021 • 20:05 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.21 7.15 17.00
11.11 20:00

В преддверии решающего для национальной команды России отрезка в отборе на чемпионат мира наставник сборной Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов. В частности, была затронута тема физической готовности полузащитника Алексея Миранчука, который перестал получать игровую практику в своем клубе, в «Аталанте».

«Физически он чувствует себя хорошо, это понятно. Психологически — определенные даже не проблемы, а нюансы есть», - прокомментировал ситуацию главный тренер. Также он добавил, что более точную оценку состоянию игрока можно будет дать уже после сыгранного им матча.

По словам Карпина, тренерский штаб попросил своих подопечных оставить клубные дела за пределами сборной, сфокусировавшись лишь на предстоящих поединках с Кипром и Хорватией.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Алексей Миранчук
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