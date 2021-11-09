Карпин высказался об игровой форме Алексея Миранчука

В преддверии решающего для национальной команды России отрезка в отборе на чемпионат мира наставник сборной Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов. В частности, была затронута тема физической готовности полузащитника Алексея Миранчука, который перестал получать игровую практику в своем клубе, в «Аталанте».

«Физически он чувствует себя хорошо, это понятно. Психологически — определенные даже не проблемы, а нюансы есть», - прокомментировал ситуацию главный тренер. Также он добавил, что более точную оценку состоянию игрока можно будет дать уже после сыгранного им матча.

По словам Карпина, тренерский штаб попросил своих подопечных оставить клубные дела за пределами сборной, сфокусировавшись лишь на предстоящих поединках с Кипром и Хорватией.