Сборная России победила в пяти матчах подряд с общим счётом 13:1

Накануне состоялся поединок отбора чемпионата мира-2022, в котором сборная России на своем поле принимала команду Кипра. Хозяева уверенно разобрались с гостями, отгрузив в их ворота шесть голов.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина продлили победную серию до пяти матчей. Примечательно, что в этих играх россияне забили 13 мячей, а пропустили лишь однажды.

Судьба сборной России решится в ближайшее воскресенье, когда ей будет противостоять Хорватия. Команда Карпина добудет прямую путевку на чемпионат мира, если не проиграет в Сплите. В противном случае придется участвовать в матчах плей-офф.