Карпин рассказал, есть ли у Дзюбы шанс вернуться в сборную

Видимо, сага вокруг взаимоотношений главного тренера сборной России Валерия Карпина и нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы еще не завершена. По крайней мере, возвращение игрока в национальную команду не исключает сам наставник.

Карпин заявил, что Дзюба получит свой вызов в том случае, если будет достойно проявлять себя в матчах за клуб. «Если он будет хорошо выглядеть, а мы посчитаем, что он нам помощник — пригласим. Может быть, он еще раз откажется. В следующий раз спрошу, набрал ли он форму», - прокомментировал специалист ситуацию в подкасте на ютуб-канале «Коммент-шоу».

Более того, Карпин опроверг тот факт, что между ним и форвардом есть какой-то личный конфликт. Тренер подчеркнул, что все сказанное им про экс-капитана сборной нужно воспринимать исключительно как шутку.