Тарханов отреагировал на невызов Дзюбы в сборную России

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» и подмосковных «Химок» Александр Тарханов отреагировал на непопадание форварда Артёма Дзюбы в список футболистов, вызванных в сборную России для подготовки к решающим поединкам отборочного цикла чемпионата мира-2022.

«Дзюба говорил, что не хочет играть в сборной. Поэтому Карпин его и не вызывает. Нет Дзюбы - будет играть Смолов. Какая разница?», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В следующем месяце сборной России предстоит провести два поединка в квалификационном раунде чемпионата мира-2022. Сначала подопечные Валерия Карпина примут на своем поле команду Кипра, а затем на выезде встретятся с хорватами, идущими на второй позиции.