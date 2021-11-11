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Чемпионат мира по футболу 2022

Константин Лепёхин: Сборная России не производит впечатления команды, которая обязательно должна обыграть Кипр эксклюзив

11 Ноября 2021 • 14:03 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Кипр
1.18 8.00 19.00
Через 4 ч. 26 мин.

Футбольный эксперт Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча отборочного этапа чемпионата мира-2022, в котором сборная России сыграет с Кипром.

- Чего ждете от матча с Кипром?

- У меня есть волнение, потому что наша сборная не производит впечатления команды, которая. Но как бы сегодня игра не закончилась, все будет решаться в Хорватии.

- Нам нужна просто победа или желательно крупная, чтобы психологически комфортно себя чувствовать перед Хорватией?

- Мы в любом случае не будем чувствовать себя перед матчем с хорватами комфортно, потому что наши игроки смотрят футбол и понимают свой уровень, и уровень Хорватии. Не скажу, что это сборная Германии ли Испании, но хорваты имеют определенный класс. Поэтому дискомфорт будет. Но побеждать сегодня нужно, хотя бы чтобы пресса не давила сильно. 

- Кипр всухую обыграл словенцев, со словаками сыграли 0:0, а от хорватов в гостях лишь один мяч пропустили. Они могут преподнести сегодня сюрприз?

- Безусловно. Наша сборная и Словения со словаками – это команды примерно одного уровня. Если они смогли дать бой тем сборным, и нашим могут дать.

- Кузяев в течение двух последних месяцев стал одной из стержневых фигур в сборной. Его потеря это большая проблема?

- Да, это проблема. Кузяев в последнее время выглядит очень прилично и в «Зените», и в сборной. Но помимо Кузяева еще есть масса проблема и отдельно выделять Кузяева не стоит. Самая острая проблема  - это маленькое количество футболистов которых в принципе можно рассматривать для сборной. Имею в виду количественное соотношение. Если мы рассматриваем футболистов, играющих в основных составах клубов РПЛ, их не так много. Надо сказать спасибо, что есть хоть какой-то лимит.

- Насколько вас настораживает линия обороны? И не стоит ли сыграть в трех центральных защитников, учитывая ошибки Дивеева и не самую стабильную игру Джикии?

- Думаю, не важно, в три центральных защитника сыграть или в два. Ничего не изменится. Если мы хотим улучшить оборонительную игру, надо ставить «автобус» в десять человек, и создавать толпу. Но в этом случае было бы много критики. Да и с киприотами такой тактики точно болельщики не поймут. Карпин взял на себя ответственность за сборную в такой сложной ситуации, и я хочу, чтобы он решил эту задачу из уважения к такому решению Валерия Георгиевича.

- А линия атаки вас тревожит? Смолов в плохом состоянии – 1 гол в 12 матчах, Заболотного выпускают, когда надо удерживать счет, а у Сергеева нет опыта игры на таком уровне. 

- Это зависит больше от наития. Звезды сойдутся, и Сергеев может выдать игру. Это больше индивидуальные качества, плюс элемент везения. У нас в любом случае нет форвардов, которые стабильно забивают. Сегодня лучше один, завтра – другой.

- С позиционной атакой у нашей сборной проблема. Стоит уповать только на индивидуальные действия?

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- Безусловно. Позиционной атаки у нас никогда и не было за всю историю. Может, только в девяностые годы, когда были хорошие исполнители. Поэтому Дзюба у нас и был незаменимым нападающим, которому все можно было упростить и играть верхом. Сейчас этого нет. Не знаю, как Карпин будет выкручиваться.  

- Что скажете о вратарской линии? Сафонов пропускает в четырех матчах подряд, и остальные наши вратари тоже не безупречны. Кому отдаете предпочтение?

- Вообще не знаю. Вы задаете вопросы и по всем игрокам одно и то же: этот в плохой форме, тот не забывает, этот пропускает. Предоставляете, как тяжело Карпину? Только из-за этого стоит за него поболеть.

- Какой наиболее вероятной счет мы сегодня увидим?

- Думаю, мы победим 2:0. Наши ребята не хуже киприотов и мотивации у них будет достаточно, в отличие от соперника.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Константин Лепёхин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
11 Ноября 2021 в 14:52
Меня вот что интересует: в других странах
( в основном европейских) лимита нет а их сборные добиваются успеха и имеют выбор футболистов. Может дело не только в лимите а в общей оторванности РФ от магистрального развития мирового футбола а господин Лепёхин?
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11.11  20:00 РОССИЯ ... Кипр 1.23 6.2 15
11.11  20:00 Грузия ... Швеция 6.8 4.3 1.51
11.11  20:00 Азербайджан ... Люксембург 2.42 3.15 3.25
11.11  20:00 Армения ... Северная Македония 2.6 3.15 2.95
11.11  22:45 Мальта ... Хорватия 18 7.8 1.17
11.11  22:45 Румыния ... Исландия 1.75 3.75 5
11.11  22:45 Греция ... Испания 6 4 1.6
11.11  22:45 Германия ... Лихтенштейн 1.01 30 60
11.11  22:45 Ирландия ... Португалия 7.2 4.7 1.45
11.11  22:45 Словакия ... Словения 2.07 3.2 4.1
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