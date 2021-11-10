​Джикия готов сыграть против Кипра

Защитник сборной России Георгий Джикия во вторник не тренировался с командой из-за повреждения. На пресс-конференции перед игрой против Кипра рулевой команды Валерий Карпин высказался о ситуации с игроком.

- Джикия сегодня будет тренироваться. Так что, думаю, завтра он будет готов сыграть, - рассказал Карпин журналистам.

Сборные России и Кипра сыграют в Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

За два тура до финиша основной части европейского отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в своей группе, опережая Хорватию на два очка.