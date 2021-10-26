Петржела: «Карпин больше не вызовет Дзюбу»

Ведущий форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба остался без вызова в национальную команду России на предстоящие поединки квалификационного этапа чемпионата мира-2022. Своем мнением по этой ситуации поделился экс-наставник «сине-бело-голубых» Властимил Петржела.

«Не удивлен, что Артёма нет в расширенном списке. Я знал, что Карпин его больше не вызовет. Думаю, Артём закончит карьеру в сборной», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что 33-летнего бомбардира вызывали на октябрьские игры, однако нападающий ответил отказом.

В ноябре сборная России проведет заключительные матчи в отборе ЧМ-2022. Команде Карпина предстоят игры против Кипра и Хорватии. За два тура до окончания квалификации россияне лидируют в таблице, опережая ближайшего преследователя на два очка.