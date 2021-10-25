Кафанов – о выборе вратарей в сборную: «Только Сафонов и Гилерме не вызывают вопросов»

Сегодня, 25 октября, был обнародован список футболистов, которые могут попасть в окончательную заявку сборной России на ноябрьские поединки отбора на чемпионат мира. Предварительное приглашение получили сразу пять голкиперов – Маринато Гилерме из «Локомотива», Матвей Сафонов из «Краснодара», Сослан Джанаев из «Сочи», Илья Лантратов из «Химок» и Никита Хайкин из норвежского «Будё-Глимт».

Тренер вратарей Виталий Кафанов подметил, что место в национальной команде пока гарантировано только двум игрокам этой позиции. «На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гильерме», - приводит слова специалиста официальный сайт РФС.

Также Кафанов назвал дату окончательного решения тренерского штаба – коррективы в заявке будут сделаны первого ноября.