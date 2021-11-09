​Джикия и Жемалетдинов не тренировались со сборной России

Два футболиста сборной России не тренировались с командой во вторник. Это защитник Георгий Джикия и полузащитник Рифат Жемалетдинов. Главный тренер команды Валерий Карпин рассказал представителям СМИ, что футболисты имеют повреждения, и их здоровьем было решено не рисковать.

В ноябре сборная России проведёт два заключительных матча отбора на чемпионат мира-2022. Сначала команда Валерия Карпина примет Кипр, а затем сыграет на выезде против Хорватии.

На сегодняшний день российская национальная команда возглавляет свою отборочную группу, опережая Хорватию на два зачётных балла.