Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 259 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Джикия и Жемалетдинов не тренировались со сборной России

09 Ноября 2021 • 19:28 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.21 7.15 17.00
11.11 20:00

Два футболиста сборной России не тренировались с командой во вторник. Это защитник Георгий Джикия и полузащитник Рифат Жемалетдинов. Главный тренер команды Валерий Карпин рассказал представителям СМИ, что футболисты имеют повреждения, и их здоровьем было решено не рисковать.

В ноябре сборная России проведёт два заключительных матча отбора на чемпионат мира-2022. Сначала команда Валерия Карпина примет Кипр, а затем сыграет на выезде против Хорватии.

На сегодняшний день российская национальная команда возглавляет свою отборочную группу, опережая Хорватию на два зачётных балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Джикия Рифат Жемалетдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
20:57 · Чемпионат мира 2022
Карпин ответил, собирается ли использовать оправившегося от травмы Головина в ближайших матчах
20:41 · Чемпионат мира 2022
Карпин согласился с Чорлукой, который упрекнул российских легионеров в непрофессионализме
20:21 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал, как на сборную повлияют травмы Захаряна и Кузяева
20:13 · Чемпионат мира 2022
Карпин вновь прокомментировал отсутствие Дзюбы в сборной 4
20:05 · Чемпионат мира 2022
Карпин высказался об игровой форме Алексея Миранчука
19:57 · Чемпионат мира 2022
​Футболист-гей боится ехать на чемпионат мира – в Катаре геев могут казнить 7
19:41 · Чемпионат мира 2022
​Карпин высказался о вакцинации в сборной России 1
19:33 · Чемпионат мира 2022
​У Караваева спросили, как изменилась атмосфера в сборной России без Дзюбы 2
19:28 · Чемпионат мира 2022
​Джикия и Жемалетдинов не тренировались со сборной России
16:54 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России показала видео со второго дня сбора видео
13:18 · Чемпионат мира 2022
​5 игроков сборной Германии сели на карантин 2
12:49 · Чемпионат мира 2022
​Карасёв получил назначение на отборочный матч чемпионата мира
12:40 · Чемпионат мира 2022
​Зюле заболел коронавирусом, несмотря на вакцинацию
12:28 · Чемпионат мира 2022
​Назначены судьи на матч Россия – Кипр
12:07 · Чемпионат мира 2022
​Верету заменит Погба в сборной Франции
Все новости
Рекомендуем