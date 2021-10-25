Газизов считает, что Агаларов должен появиться на поле в ноябрьских матчах сборной

Недавно был оглашен список из 41 футболиста, которые в теории могут поехать на сбор вместе с национальной командой России для подготовки к матчам квалификации на чемпионат мира. Свой шанс получил и лучший бомбардир внутреннего первенства, молодой форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов уверен, что своей игрой футболист заслужил не просто попасть в окончательную заявку, а и выйти на поле в поединках с Кипром и Хорватией.

«Надеемся, что это произойдет. Все может быть», - прокомментировал Газизов в интервью «Спорт-Экспрессу». Добавим, что в двух предстоящий встречах будет решаться судьба прямой путевки на мундиаль. На данный момент россияне возглавляют свою группу, опережая хорватов на два пункта.