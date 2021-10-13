Карпин признался, что российские футболисты превзошли его ожидания

Несмотря на целый ряд трудностей и не самые уверенные выступления в отборочном цикле, сборная России всё же сумела добыть практически максимум очков в осенней части квалификации на чемпионат мира. Главный тренер национальной команды Валери Карпин сказал, что это по большему счету заслуга самих футболистов.

Во время прямого эфира на ютуб-канале «Коммент-шоу» наставник признался, что он не рассчитывал увидеть от подопечных подобную игру. ««Удивил ли уровень российских футболистов? Да. Они превзошли мои ожидания», - поделился Карпин.

К тому же, специалист отметил, что при правильном подходе к делу большинство представителей сборной могли бы закрепиться в ведущих европейских чемпионатах.