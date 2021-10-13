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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин признался, что российские футболисты превзошли его ожидания

13 Октября 2021 • 20:46 Комментировать (2)
РОССИЯ
...
Кипр
11.11 20:00

Несмотря на целый ряд трудностей и не самые уверенные выступления в отборочном цикле, сборная России всё же сумела добыть практически максимум очков в осенней части квалификации на чемпионат мира. Главный тренер национальной команды Валери Карпин сказал, что это по большему счету заслуга самих футболистов.

Во время прямого эфира на ютуб-канале «Коммент-шоу» наставник признался, что он не рассчитывал увидеть от подопечных подобную игру. ««Удивил ли уровень российских футболистов? Да. Они превзошли мои ожидания», - поделился Карпин.

К тому же, специалист отметил, что при правильном подходе к делу большинство представителей сборной могли бы закрепиться в ведущих европейских чемпионатах.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
13 Октября 2021 в 21:13
ай...господи...гиворгич...))) у тебя та от чиво голову снесло...)))
ARTUR
13 Октября 2021 в 20:57
Опять куда то полетели, на землю уже опуститесь,удивили словаки которые забили себе, а россияне просто отскочили
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