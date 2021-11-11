​Губерниев о победе России 6:0: «55 минут играли не пойми во что»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России над Кипром с результатом 6:0.

«Должны были выиграть, и выиграли! 55 минут играли не пойми во что, а потом – словно другая команда», - написал Губерниев в своём телеграм-канале «Реальный Губер».

Губерниев отметил, что через три дня в гостевой игре против Хорватии футбол будет другим.

Стоит сказать, что если в четверг вечером сборная Хорватии не сможет обыграть Мальту, то сборная России обеспечит себе первое место в группе и поездку в Катар на чемпионат мира.

Мундиаль в Катаре пройдёт в ноябре и декабре 2022 года.