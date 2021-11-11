​Губерниев о победе России 6:0: «55 минут играли не пойми во что»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России над Кипром с результатом 6:0.
«Должны были выиграть, и выиграли! 55 минут играли не пойми во что, а потом – словно другая команда», - написал Губерниев в своём телеграм-канале «Реальный Губер».
Губерниев отметил, что через три дня в гостевой игре против Хорватии футбол будет другим.
Стоит сказать, что если в четверг вечером сборная Хорватии не сможет обыграть Мальту, то сборная России обеспечит себе первое место в группе и поездку в Катар на чемпионат мира.
Мундиаль в Катаре пройдёт в ноябре и декабре 2022 года.
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
РОССИЯ
|
6:0
|
Кипр
|
|
окончен
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Грузия
|
2:0
|
Швеция
|
|
окончен
|
Азербайджан
|
1:3
|
Люксембург
|
|
окончен
|
Армения
|
0:5
|
Северная Македония
|
|
окончен
|
Мальта
|
1:7
|
Хорватия
|
|
Идет 94 минута
|
Румыния
|
0:0
|
Исландия
|
|
Идет 92 минута
|
Греция
|
0:1
|
Испания
|
|
Идет 91 минута
|
Германия
|
9:0
|
Лихтенштейн
|
|
Идет 94 минута
|
Ирландия
|
0:0
|
Португалия
|
|
Идет 94 минута
|
Словакия
|
2:2
|
Словения
|
|
12.11 20:00
|
Молдова
|
...
|
Шотландия
|
|
12.11 22:45
|
Австрия
|
...
|
Израиль
|
1.98
3.75
3.7
|
12.11 22:45
|
Андорра
|
...
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Польша
|
|
12.11 22:45
|
Северная Ирландия
|
...
|
Литва
|
1.47
4.4
7.6
|
12.11 22:45
|
Венгрия
|
...
|
Сан-Марино
|
|
12.11 22:45
|
Италия
|
...
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Швейцария
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1.57
4.1
6.4
|
12.11 22:45
|
Дания
|
...
|
Фарерские острова
|
|
12.11 22:45
|
Англия
|
...
|
Албания
|
1.14
8.2
25