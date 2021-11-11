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«Скажи людям правду, тебя поймут»: Андрей Тихонов дал совет Дзюбе

11 Ноября 2021 • 18:39 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.18 8.00 19.00
Через 0 ч. 48 мин.

Артём Дзюба в сборной России не появляется вот уже несколько месяцев, но его отсутствие продолжает являться одной из главных тем для дискуссий. Бывший наставник «Астаны» Андрей Тихонов знает, как это прекратить.

В интервью «РБ Спорту» специалист рассказал, как нужно было поступить форварду «Зениту», чтобы в его адрес не было столько претензий. По словам Тихонова, все уже и так понимают, что Дзюба перестал играть за национальную команду страны из-за личного конфликта с Валерием Карпиным.

«Как ты не готов играть за сборную? Просто скажи, что не хочешь играть при этом тренере. Скажи людям правду, тебя поймут», - прокомментировал эксперт.

Также Тихонов добавил, что понимает, почему Дзюбе и Карпину так и не удалось закопать топор войны. Причиной этому он называет длительный период, в течение которого обе стороны говорили много негативных вещей друг о друге.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Тихонов Артём Дзюба
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