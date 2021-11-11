«Скажи людям правду, тебя поймут»: Андрей Тихонов дал совет Дзюбе

Артём Дзюба в сборной России не появляется вот уже несколько месяцев, но его отсутствие продолжает являться одной из главных тем для дискуссий. Бывший наставник «Астаны» Андрей Тихонов знает, как это прекратить.

В интервью «РБ Спорту» специалист рассказал, как нужно было поступить форварду «Зениту», чтобы в его адрес не было столько претензий. По словам Тихонова, все уже и так понимают, что Дзюба перестал играть за национальную команду страны из-за личного конфликта с Валерием Карпиным.

«Как ты не готов играть за сборную? Просто скажи, что не хочешь играть при этом тренере. Скажи людям правду, тебя поймут», - прокомментировал эксперт.

Также Тихонов добавил, что понимает, почему Дзюбе и Карпину так и не удалось закопать топор войны. Причиной этому он называет длительный период, в течение которого обе стороны говорили много негативных вещей друг о друге.