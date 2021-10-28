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​РФС запустил продажу билетов на матч Россия – Кипр, самый дешёвый стоит 600 рублей

28 Октября 2021 • 16:48 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

В последнем домашнем матче отбора на чемпионат мира сборная России будет принимать Кипр. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге 11 ноября. Стадион было разрешено заполнить на 30% от общей вместимости, о чём накануне рассказали в РФС.

В четверг стартовала продажа билетов на матч Россия – Кипр. Приобрести билеты могут только те болельщики, которые прошли вакцинацию или недавно перенесли COVID-19.

Стоимость билетов варьируется от 600 до 2500 рублей.

Матч между сборными России и Кипра стартует 11 ноября в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кипра
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