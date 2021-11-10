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​Головин готов стать капитаном сборной России

10 Ноября 2021 • 18:46 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Кипр
1.19 7.50 20.00
11.11 20:00

На пресс-конференцию перед игрой против Кипра Валерий Карпин пришёл с Александром Головиным. Если тенденция продолжится, то именно Головин будет капитаном сборной России в четверг.

- Не знаю, буду ли капитаном завтра, но думаю, что я готов. Думаю, что любой игрок в нашей команде готов выйти с повязкой.

Дал комментарий Головин и по поводу своего состояния, ведь не так давно он перенёс травму.

- На 90 минут буду точно готов. После травмы я уже провёл три матча. Хотя играл не по 90 минут, но уже нахожусь в хорошем тонусе.

Сборная России примет Кипр в Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября. Игра начнётся в восемь часов вечера по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Головин
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Комментарии (1)
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Crocodile
10 Ноября 2021 в 19:02
а если продолжицца тенденция другой парочки уединяться в тайге… то шо тада?
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11.11  20:00 РОССИЯ ... Кипр 1.23 6.2 15
11.11  20:00 Грузия ... Швеция 6.8 4.3 1.51
11.11  20:00 Азербайджан ... Люксембург 2.42 3.15 3.25
11.11  20:00 Армения ... Северная Македония 2.6 3.15 2.95
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