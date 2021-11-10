​Головин готов стать капитаном сборной России

На пресс-конференцию перед игрой против Кипра Валерий Карпин пришёл с Александром Головиным. Если тенденция продолжится, то именно Головин будет капитаном сборной России в четверг.

- Не знаю, буду ли капитаном завтра, но думаю, что я готов. Думаю, что любой игрок в нашей команде готов выйти с повязкой.

Дал комментарий Головин и по поводу своего состояния, ведь не так давно он перенёс травму.

- На 90 минут буду точно готов. После травмы я уже провёл три матча. Хотя играл не по 90 минут, но уже нахожусь в хорошем тонусе.

Сборная России примет Кипр в Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября. Игра начнётся в восемь часов вечера по московскому времени.