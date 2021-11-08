«Монако» оригинально обратился к сборной России перед матчами с Кипром и Хорватией

Пресс-служба «Монако» сделала запись в «Твиттере». «Монегаски» обратились к сборной России в преддверии поединков отбора на ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

«Головин включен в состав на два решающих поединка с участием сборной России в квалификации к ЧМ-2022. Удачи, сборная России!» — говорится в сообщении.

Интересно, что слово «удачи» было написано на русском языке.

У России есть отличные шансы попасть на ЧМ-2022. В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут два матча. 11 ноября россияне примут Кипр, а спустя три дня сразятся с Хорватией.

На текущий момент сборная России опережает Хорватию в турнирной таблице на два очка.