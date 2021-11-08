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Чемпионат мира по футболу 2022

«Монако» оригинально обратился к сборной России перед матчами с Кипром и Хорватией

08 Ноября 2021 • 23:58 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.22 7.20 15.00
11.11 20:00

Пресс-служба «Монако» сделала запись в «Твиттере». «Монегаски» обратились к сборной России в преддверии поединков отбора на ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

«Головин включен в состав на два решающих поединка с участием сборной России в квалификации к ЧМ-2022. Удачи, сборная России!» — говорится в сообщении.

Интересно, что слово «удачи» было написано на русском языке.

У России есть отличные шансы попасть на ЧМ-2022. В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут два матча. 11 ноября россияне примут Кипр, а спустя три дня сразятся с Хорватией.

На текущий момент сборная России опережает Хорватию в турнирной таблице на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Сборная России по футболу
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