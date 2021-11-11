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Чемпионат мира по футболу 2022

Источник: В заявку сборной России на матч с Кипром не попали Лантратов, Круговой, Кудряшов и Ахметов

11 Ноября 2021 • 18:14 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Кипр
1.18 8.00 19.00
Через 0 ч. 46 мин.

Уже через несколько часов стартует первый из двух важнейших матчей сборной России в заключительных турах отбора на чемпионат мира.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», тренерский штаб национальной команды уже определился с тем, на кого он будет рассчитывать в противостоянии с Кипром. Согласно источнику, в окончательную заявку россиян на игру не попали голкипер Илья Лантратов из «Химок», защитники Даниил Круговой и Фёдор Кудряшов, представляющие «Зенит» и «Антальяспор» соответственно, и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

Отметим, что за час до стартового свистка также будет оглашен список из 11 игроков, которые начнут матч с первых минут.

К слову, текстовая онлайн-трансляция встречи будет проводиться на сайте Liveresult.ru. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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Сборная России Сборная Кипра
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Комментарии (1)
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Don sangre
11 Ноября 2021 в 19:06
Кругового бы я бы всё таки попробывал бы наигрывать. Ахметов сейчас не очень да.
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11.11  20:00 РОССИЯ ... Кипр 1.23 6.2 15
11.11  20:00 Грузия ... Швеция 6.8 4.3 1.51
11.11  20:00 Азербайджан ... Люксембург 2.42 3.15 3.25
11.11  20:00 Армения ... Северная Македония 2.6 3.15 2.95
11.11  22:45 Мальта ... Хорватия 18 7.8 1.17
11.11  22:45 Румыния ... Исландия 1.75 3.75 5
11.11  22:45 Греция ... Испания 6 4 1.6
11.11  22:45 Германия ... Лихтенштейн 1.01 30 60
11.11  22:45 Ирландия ... Португалия 7.2 4.7 1.45
11.11  22:45 Словакия ... Словения 2.07 3.2 4.1
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
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