Источник: В заявку сборной России на матч с Кипром не попали Лантратов, Круговой, Кудряшов и Ахметов

Уже через несколько часов стартует первый из двух важнейших матчей сборной России в заключительных турах отбора на чемпионат мира.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», тренерский штаб национальной команды уже определился с тем, на кого он будет рассчитывать в противостоянии с Кипром. Согласно источнику, в окончательную заявку россиян на игру не попали голкипер Илья Лантратов из «Химок», защитники Даниил Круговой и Фёдор Кудряшов, представляющие «Зенит» и «Антальяспор» соответственно, и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

Отметим, что за час до стартового свистка также будет оглашен список из 11 игроков, которые начнут матч с первых минут.

К слову, текстовая онлайн-трансляция встречи будет проводиться на сайте Liveresult.ru. Начало – в 20:00 по московскому времени.