Кирьяков: России надо делать акцент на быстрый гол с Кипром

Бывший футболист сборной России, а ныне футбольный эксперт Сергей Кирьяков рассказал, по какой стратегии национальной команды необходимо действовать в сегодняшнем поединке против Кипра, чтобы не допустить потери очков.

По его словам, россиянам ни в коим случае нельзя доводить противостояние до нервной концовки. «Если долго будет стоять ноль забитых голов на табло, то больше будем нервничать, спешить и допускать ошибок. Поэтому в таких матчах очень важно забить быстрый гол», - прокомментировал Кирьяков в интервью Rusfootball.info.

Также он добавил, что победа над киприотами придаст подопечным Валерия Карпина уверенности, так как у них будет психологическое преимущество над Хорватией перед очной встречей.