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Кирьяков: России надо делать акцент на быстрый гол с Кипром

11 Ноября 2021 • 14:11 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.18 8.00 19.00
Через 4 ч. 26 мин.

Бывший футболист сборной России, а ныне футбольный эксперт Сергей Кирьяков рассказал, по какой стратегии национальной команды необходимо действовать в сегодняшнем поединке против Кипра, чтобы не допустить потери очков.

По его словам, россиянам ни в коим случае нельзя доводить противостояние до нервной концовки. «Если долго будет стоять ноль забитых голов на табло, то больше будем нервничать, спешить и допускать ошибок. Поэтому в таких матчах очень важно забить быстрый гол», - прокомментировал Кирьяков в интервью Rusfootball.info.

Также он добавил, что победа над киприотами придаст подопечным Валерия Карпина уверенности, так как у них будет психологическое преимущество над Хорватией перед очной встречей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Кирьяков
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11.11  20:00 Грузия ... Швеция 6.8 4.3 1.51
11.11  20:00 Азербайджан ... Люксембург 2.42 3.15 3.25
11.11  20:00 Армения ... Северная Македония 2.6 3.15 2.95
11.11  22:45 Мальта ... Хорватия 18 7.8 1.17
11.11  22:45 Румыния ... Исландия 1.75 3.75 5
11.11  22:45 Греция ... Испания 6 4 1.6
11.11  22:45 Германия ... Лихтенштейн 1.01 30 60
11.11  22:45 Ирландия ... Португалия 7.2 4.7 1.45
11.11  22:45 Словакия ... Словения 2.07 3.2 4.1
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