​Сборная России одержала самую крупную победу в отборе на чемпионат мира в истории

Сборная России в четверг вечером камня на камне не оставила от обороны сборной Кипра, отпраздновав победу со счётом 6:0. Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, эта победа стала для российской национальной команды самой крупной в истории отборов на чемпионат мира.

В последний раз с разницей в шесть голов в отборе на чемпионат мира побеждала ещё сборная СССР в июне 1965 года. Тогда советские футболисты разнесли Данию с тем же результатом 6:0.

Если сборная Хорватии в четверг не обыграет на выезде Мальту, сборная России гарантирует первое место в группе и получит путёвку на чемпионат мира 2022 года.