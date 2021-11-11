Карпин: «Думая об игре с Хорватией, рисковать Джикией, конечно же, не стоило»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Кипром (6:0) оценил форму Алексея Миранчука и объяснил отсутствие на поле Георгия Джикии.

- Нужна ли мотивация для игроков на последний матч?

- Я думаю, что нет. Какая еще мотивация, когда на кону выход на чемпионат мира? Сверхмотивация может даже навредить.

- Как оцените игру Миранчука, особенно в первом тайме? Вы уже использовали его в трех ролях, в какой он был наиболее органичен?

- Миранчук, понятно, что не имеет игровой практики, точнее, игрового тонуса, ему не хватало в первом тайме, поэтому было много необоснованных потерь. Во втором тайме был совсем другой Миранчук, у него стало получаться абсолютно всё. Всё стало проходить. На трех? «Ложную девятку» с Хорватией, также как и сегодня он играл справа со Словенией, нет? Когда он в хорошем тонусе, может сыграть не на любой позиции, понятно, но на многих позициях, что касается атаки может сыграть. Но какое бы мастерство не было, нужен игровой тонус.

- С чем было связано отсутствие Джикии? С повреждение или еще чем-то?

- Я думаю, что повреждение тоже повлияло на это решение. И повреждение, и то, что он из вызванных футболистов сборной сыграл больше всех минут. Накопившаяся усталость в ноябре присутствует. В сентябре и даже октябре, играя через два на третий, через три на четвертый, ты ее не чувствуешь, но когда сыграл, включая игры сборной, больше 20 матчей за последние два месяца, он сыграл 18-19 матчей, это уже накопившаяся усталость дает о себе знать. Думая об игре с Хорватией, рисковать, конечно же, не стоило. Слава богу, все получилось как получилось. Травму никто не получил. С этим связано было.