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Игонин: «Дзюба просто не вписывается в схему, которую хочет поставить Карпин» эксклюзив

26 Октября 2021 • 17:27 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал невызов Артёма Дзюбы в национальную сборную.

«Я думаю, здесь совокупность нескольких факторов. Конечно, тренеру не понравилось решение Дзюбы после предыдущего вызова. Это и понятно, это много кому не понравилось. Что касается игровых качеств, сборная позиционирует себя командой, которая не будет играть на одного футболиста. Зачастую так происходит в том же «Зените». Думаю, это основные факторы.

Тренер в любом случае себе не враг. Если он понимает, что игрок может принести результат, то он будет вызывать его. Главному тренеру сборной нужно действовать в интересах половины страны, а то и больше. Не думаю, что личные интересы сильно влияют на такое решение. Карпин сам говорил, что если футболист готов, то он его вызывает. В прошлый раз он все-таки вызвал Артёма, несмотря на их взаимоотношения. Думаю, решение продиктовано тактическими решениями. Он просто не вписывается в схему, которую хочет поставить Карпин», - сказал Игонин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Алексей Игонин Артём Дзюба
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