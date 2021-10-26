Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал невызов Артёма Дзюбы в национальную сборную.

«Я думаю, здесь совокупность нескольких факторов. Конечно, тренеру не понравилось решение Дзюбы после предыдущего вызова. Это и понятно, это много кому не понравилось. Что касается игровых качеств, сборная позиционирует себя командой, которая не будет играть на одного футболиста. Зачастую так происходит в том же «Зените». Думаю, это основные факторы.

Тренер в любом случае себе не враг. Если он понимает, что игрок может принести результат, то он будет вызывать его. Главному тренеру сборной нужно действовать в интересах половины страны, а то и больше. Не думаю, что личные интересы сильно влияют на такое решение. Карпин сам говорил, что если футболист готов, то он его вызывает. В прошлый раз он все-таки вызвал Артёма, несмотря на их взаимоотношения. Думаю, решение продиктовано тактическими решениями. Он просто не вписывается в схему, которую хочет поставить Карпин», - сказал Игонин.