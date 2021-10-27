Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 233 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин вместе с женой прокатился в московском метро фото

27 Октября 2021 • 08:56 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Наставник национальной команды России Валерий Карпин вместе с супругой прокатился в московском метро. Об этом специалист сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта.

«Единственно приемлемый способ передвижения в нашей столице», - подписал публикацию тренер в социальной сети.

Напомним, что Валерий Георгиевич занял пост наставника сборной прошлым летом. Он заменил у руля команды Станислава Черчесова, которого отправили в отставку после провального выступления на Евро-2020.

Под руководством Карпина сборная России захватила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022. Команде осталось провести матчи с Кипром и Хорватией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
HatemBenArfa
27 Октября 2021 в 09:09
А то тренер должен ведь только на Гелендвагенах рассекать))
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
08:56 · Чемпионат мира 2022
Карпин вместе с женой прокатился в московском метро 1 фото
26 Октября
20:06 · Чемпионат мира 2022
Дмитрий Комбаров: «Не считаю, что Дзюба слабее кого-то из нападающих сборной» 1
17:45 · Чемпионат мира 2022
Самедов: «Тренерский штаб посчитал, что, видимо, можно обойтись без Дзюбы»
13:28 · Чемпионат мира 2022
Кирьяков: «При Карпине Дзюбу в сборной не увидим» 1
12:31 · Чемпионат мира 2022
Фетисов: «Правильно, что Карпин не вызвал Дзюбу, без него справятся» 6
09:42 · Чемпионат мира 2022
Тарханов отреагировал на невызов Дзюбы в сборную России
08:54 · Чемпионат мира 2022
Петржела: «Карпин больше не вызовет Дзюбу»
00:55 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенной заявке сборной России 3
00:53 · Россия. Премьер-лига
Баринов прокомментировал вызов в сборную 2
25 Октября
20:25 · Чемпионат мира 2022
Корниленко: Не удивился попаданию Ежова и Сергеева в расширенный список сборной России
20:22 · Чемпионат мира 2022
Первый тренер Хайкина: «Он готов к сборной»
20:09 · Чемпионат мира 2022
Пономарёв считает, что Дзюба уже не вернётся в сборную России
18:56 · Чемпионат мира 2022
Орлов: «Дзюба не заслужил вызов в сборную» 1
18:24 · Чемпионат мира 2022
Ежов – о включении в заявку сборной: «Подумал, что это прикол какой-то»
18:10 · Чемпионат мира 2022
​Малиновский вернулся в сборную Украины после конфликта с тренером
Все новости
Рекомендуем