Наставник национальной команды России Валерий Карпин вместе с супругой прокатился в московском метро. Об этом специалист сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта.

«Единственно приемлемый способ передвижения в нашей столице», - подписал публикацию тренер в социальной сети.

Напомним, что Валерий Георгиевич занял пост наставника сборной прошлым летом. Он заменил у руля команды Станислава Черчесова, которого отправили в отставку после провального выступления на Евро-2020.

Под руководством Карпина сборная России захватила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022. Команде осталось провести матчи с Кипром и Хорватией.