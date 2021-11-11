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Чемпионат мира по футболу 2022

Россия уничтожила Кипр, сохранив первую строчку перед поездкой в Хорватию

11 Ноября 2021 • 21:49 Комментировать (12)
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

Сборная России принимала команду Кипра и должна была побеждать, чтобы сохранить первую строчку перед поездкой в Хорватию. В первом тайме подопечные Карпина помучались, но после перерыва уничтожили соперника, добившись крупной победы.

 

Протокол игры  
РОССИЯ 6:0 Кипр
(1:0) Ерохин Александр 4'  
(2:0) Смолов Фёдор 55'  
(3:0) Мостовой Андрей 56'  
(4:0) Сутормин Алексей 62'  
(5:0) Заболотный Антон 82'  
(6:0) Ерохин Александр 87'  
Сафонов Матвей Сутормин Алексей Дивеев Игорь   67' (Чистяков Дмитрий (   67') Осипенко Максим Терехов Сергей Ерохин Александр Фомин Даниил   67' (Глебов Данил (   67') Головин Александр   57' (Зобнин Роман (   57') Миранчук Алексей Смолов Фёдор   57' (Заболотный Антон (   57') Мостовой Андрей   72' (Ионов Алексей (   72')
Запасные: Сергеев Иван Гилерме Маринато Бакаев Зелимхан Хайкин Никита Джикия Георгий Караваев Вячеслав Баринов Дмитрий
Деметриу Деметрис Каро Андреас Сотериу Костас Лайфис Константинос Псалтис Парис   46' (Деметриу Мариос (   46') Артиматас Костакис Кастанос Григорис   83' (Шполярич Матья (   83') Иоанну Николас Ционис Маринос   68' (Rafail Mamas (   68') Сотириу Пиерос   74' (Какулис Андроникос (   74') Папулис Фотис   83' (Антониадес Мариос (   83')
Запасные: Авраам Андреас Андреу Стелиос Тумбас Йоакейм Михаил Неофитос Эфрем Георгиос Элиа Мариос
11 ноября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

В четверг сборная России проводила предпоследний отборочный матч в рамках группового этапа отбора к чемпионату мира. Все мы надеемся, что это вообще был предпоследний поединок для нашей национальной команды в квалификации к мундиалю. В октябре подопечные Валерия Карпина обеспечили себе место в топ-2 секстета, но для прямого попадания в Катар необходимо выигрывать группу. Матч с Кипром не был решающим в этом плане, но побеждать было необходимо, чтобы сохранить стратегически важное лидерство перед поездкой в Хорватию.

Начало матча было отложено на несколько секунд из-за комического эпизода. Механическая машина традиционно вывезла мяч, но вот уезжать она отказывалась. В итоге её пришлось уносить с поля. Однако этот эпизод не повлиял на нашу сборную, и уже на четвёртой минуте счёт был открыт. Сутормин справа прострелил на дальний угол вратарской, где Смолов был совсем один. К сожалению, его удар с пары метров Каро заблокировал, но мяч отскочил обратно к форварду. Смолов на этот раз, прострелил на в центр вратарской, и Ерохин уже закатил в пустые ворота.

Вскоре россияне могли удвоить счёт. Смолов получил мяч перед штрафной, но вместо удара аккуратно покатил вперёд на Миранчука, который разворачивался, но не удержал футбольный снаряд в ногах. Киприоты ответили угловым, после которого было нервно у наших ворот, но до акцентированного удара дело не дошло. В целом сборная России контролировала ход матча и действовала активно, явно пытаясь забить второй мяч.

На 18-й минуте Ерохин едва не оформил дубль. Хавбек получил мяч чуть правее на входе в штрафную и бил в направление дальнего верхнего угла, но в створ не попал. Минут через десять Смолов пальнул издали, и после рикошета футбольный снаряд попал в сетку с внешней стороны. Попытки атак киприотов, к счастью, всё также не завершались ударами по нашим воротам.

За 7 минут до конца первого тайма Ерохин упустил ещё один шанс оформить дубль. После прострела слева полузащитник, казалось, был один в центре штрафной, но Иоанну заблокировал его удар. Ерохин оказался первым на отскоке, но ещё раз пробить толком не смог, а просто ковырнул мяч в руку Деметриу. Чуть позже Миранчук издали пробил в верхний угол, но вратарь киприотов футбольный снаряд забрал вновь. Уже перед свистком на перерыв после передачи из центра Мостовой слева вырывался на рандеву с Деметриу, но переиграть голкипера не смог.

На перерыв команды едва не ушли при равном счёте. На последней минуте первого тайма после навеса со штрафного Сотериу в упор расстреливал Сафонова, но наш вратарь выручил команду. Во втором тайме россиянам хватило 20 секунд, чтобы отправить мяч в сетку, но Смолов оказался в очевидном офсайде. Гости ответили выстрелом Кастаноса из-за пределов штрафной, который оказался неточным.

На 54-й минуте наконец-то можно было выдохнуть. Миранчук на чужой половине поля опередил Лайфиса, прокинув мяч мимо него, и рванул на рандеву с Деметриу. Уже в штрафной защитник киприотов догнал полузащитника, но тот сделал передачу левее на пустого Смолова. Нападающий легко обыграл вратаря гостей и закатил мяч в пустые ворота. Тут же счёт вырос и до разгромного. После отбора у чужой штрафной Головин сделал передачу внутрь неё на Мостового, который обыграл Сотериу, ушёл от Артиматаса, финтом убрал Каро и спокойно пробил в дальний угол.

По истечении часа Ерохин упустил очередной шанс оформить дубль. После передачи справа от Зобнина автор первого мяча бил в упор, но Деметриу спас. Затем Заболотный справа вошёл в штрафную и выстрелил, но вратарь гостей выручил, а Зобнин после добивания в створ не попал. Тем не менее, почти тут же счёт вновь увеличился. Зоболотный слева прострелил в центр, но Мостовой не смог замкнуть, но мяч отскочил к Терехову, который откатил мяч назад под удар Ерохина, который был заблокирован. Футбольный снаряд по замысловатой траекторию взмыл в небо, попал в перекладину и отскочил на линию вратарской, откуда Сутормин не промахнулся.

После этого россияне чуть сбавили обороты. Гости провели пару атак, били по воротам, но острых моментов наши не допускали. В свою очередь россияне были острее и могли забивать ещё. После наброса Ионова Заболотный бил головой с линии вратарской, но точно в руки Деметриу. Затем форвард ЦСКА из-за пределов штрафной бил в дальний угол, но в створ не попал. И всё же Заболотный своего добился. За восемь минут до конца форвард получил мяч спиной к воротам на линии штрафной, развернулся, вошёл внутрь и пробил в дальний угол.

И это был ещё не конец. За три минуты до конца матча Заболотный забросил мяч в штрафную на ход Ерохину, который с угла вратарской в прыжке ножницами пробил в дальний угол, сделав счёт уже теннисным. В итоге сборная России одержала на удивление простую победу.

Матч сборной Хорватии на Мальте был назначен на следующий временный слот в четверг. Благодаря результату в Санкт-Петербурге, «шашечные», выходя на поле, понимали, что им необходимо побеждать. В любом случае все теперь ждут воскресной встречи. Сборная России отправляется в Хорватию, где, скорее всего, команды в очной встрече разыграют прямую путёвку в Катар.

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Андрей Центров

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Сборная России Сборная Кипра
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
Kar Karych
11 Ноября 2021 в 22:14
Нормально. Бывало и хуже.
Zenituwka
11 Ноября 2021 в 22:09
Георгич красава. Главное теперь не обгадиться с Хорватами
JUMPER
11 Ноября 2021 в 22:06
ай...убожыще галимая а ни фуцбол...))) далжны были ышо в первым тайми 6 калапкоф заганять...дык нет...устроили каку та лапшу на паляни...))) бездари адним словам...))) страшна притставить што будит в сплити...закатають в асфальт харваты нашых кудесникаф мича
Guyver
11 Ноября 2021 в 22:02
Адекватных болельщиков с победой) Хорошая игра, виден настрой футболистов. Многие сегодня кураж поймали, надеюсь это придаст уверенности сборной. Нужно выстоять в Сплите. Любой ценой!
Noname_344
11 Ноября 2021 в 22:01
Ну Кипр посыпался просто, а дальше уже хаос. Психологическая победа, я её так назову.
Spirit
11 Ноября 2021 в 22:01
Слишком много голов забили при очень слабенькой игре. Удачи сборной в Сплите! Обидно будет все потрерять в одном матче!
Bathet30
11 Ноября 2021 в 22:01
Всех с победой!
Весь первый тайм у наших игроков было желание в пол ноги обыграть Кипр. Одни мучения до перерыва. Не знаю, что там сказал Карпин в перерыве, но команда вспомнила как быстро передвигать мяч в атаке и не подпускать соперников к своим воротам. Ждем главного матча с Хорватией, где надо играть и бороться с первых минут.
Nevr75
11 Ноября 2021 в 21:59
Всех с Победой!!! Ждем Хорватию, лишь бы весь запал на Кипр не истратили!
ARTUR
11 Ноября 2021 в 21:56
Очень понравилось что забивала целая группа игроков , с победой . Но завтра будет страшно читать коментарии специалистов )))
YoVzhikCrazy
11 Ноября 2021 в 21:59
С победой)
А комментарии "специалистов" можно почитать и сегодня, их сейчас сюда понабедит мама не горюй))
ARTUR
11 Ноября 2021 в 22:02
))) так тут придут более менее адекватые , я про колосковых - орловых и им подобных , они же начнут орать с кем будет легче играть в финале чм , и думаю уже медаль карпину отливают ))за взятие так сказать ))
Don sangre
11 Ноября 2021 в 22:11
Главное я думаю Георгиич мужик разумный, не будет слишком шибуршить над этой победой над командой последней в нашей группы)) )
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окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
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