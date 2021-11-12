Малафеев назвал три аспекта, которые повлияли на плохой первый тайм в исполнении сборной России против Кипра

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал вчерашнюю победу национальной команды в игре с Кипром, обратив свое внимание на невзрачный первый тайм поединка в исполнении подопечных Валерия Карпина.

Эксперт отметил три аспекта, которые повлияли на подобный расклад событий. По словам Малафеева, сборная была слишком расслабленной, недооценила соперника, а также испытывала проблемы в психологическом плане.

«Во втором тайме, конечно, все перевернулось, команда забила два гола за одну минуту, в таких условиях скованность пропадает и мы смогли увидеть вполне симпатичный футбол», - описал происходящее уже во второй половине встречи экс-вратарь в интервью Sport24.