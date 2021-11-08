Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 384 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин внёс изменения в заявку сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022

08 Ноября 2021 • 13:15 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.22 7.20 15.00
11.11 20:00

Как сообщает пресс-служба РФС, были произведены изменения в заявке сборной России из-за травм некоторых футболистов, ранее получивших вызов на решающие матчи квалификационного турнира чемпионата мира-2022.

В грядущих играх не смогут принять участие хавбек столичного «Динамо» Арсен Захарян и защитник казанского «Рубина» Илья Самошников. При этом в ряды сборной был довызван защитник «Зенита» Данил Круговой.

Напомним, что 11 ноября подопечные Валерия Карпина на своем поле встретятся с национальной командой Кипра, а спустя несколько дней состоится гостевая встреча с Хорватией.

За два тура до завершения отбора Россия опережает ближайшего преследователя на два балла.

Карпин назвал итоговую заявку сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Илья Самошников Даниил Круговой Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
11:54 · Чемпионат мира 2022
Самошников рискует пропустить матчи сборной России
09:24 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не хочет отпускать Месси в сборную Аргентины
07 Ноября
13:57 · Чемпионат мира 2022
Кьеллини и Бонуччи могут не сыграть в решающем матче против Швейцарии
06 Ноября
19:49 · Чемпионат мира 2022
Дешам намерен поработать в клубе по истечению контракта со сборной Франции
12:26 · Чемпионат мира 2022
Жиру: «Возвращение Бензема внесло дисбаланс в игру сборной Франции» 2
05 Ноября
23:23 · Чемпионат мира 2022
Манчини: Победа на Евро-2020 особенная
22:50 · Чемпионат мира 2022
Кавани не попал в заявку сборной Уругвая на ноябрьские поединки квалификации ЧМ-2022
21:16 · Чемпионат мира 2022
Футболист «Спартака» Тиль включён в состав сборной Голландии на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
18:08 · Чемпионат мира 2022
Винисиус получил свой вызов в сборную Бразилии в связи с травмой Фирмино
17:37 · Чемпионат мира 2022
Влашич будет готов к матчу сборной Хорватии против России
17:33 · Чемпионат мира 2022
​Месси может сыграть против Бразилии
16:33 · Чемпионат мира 2022
Луис Энрике впервые за полгода вызвал в сборную Испании игрока «Реала»
14:40 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России обратилась к рэперу Оксимирону фото
04 Ноября
22:22 · Франция. Лига 1
Кимпембе не поехал в расположение сборной Франции из-за травмы
20:33 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт исключил из заявки сборной Англии сразу трёх игроков «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем