Карпин внёс изменения в заявку сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022

Как сообщает пресс-служба РФС, были произведены изменения в заявке сборной России из-за травм некоторых футболистов, ранее получивших вызов на решающие матчи квалификационного турнира чемпионата мира-2022.

В грядущих играх не смогут принять участие хавбек столичного «Динамо» Арсен Захарян и защитник казанского «Рубина» Илья Самошников. При этом в ряды сборной был довызван защитник «Зенита» Данил Круговой.

Напомним, что 11 ноября подопечные Валерия Карпина на своем поле встретятся с национальной командой Кипра, а спустя несколько дней состоится гостевая встреча с Хорватией.

За два тура до завершения отбора Россия опережает ближайшего преследователя на два балла.

Карпин назвал итоговую заявку сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022