Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу сборной России над Кипром со счётом 6:0.

«Порадовала игра во втором тайме. В первом тайме забили быстрый гол, но потом чересчур осторожно действовали в атаке. Тяжело сказать, с чем это связано. Возможно, притирались друг к другу во время игры, возможно, не хотели тратить лишних сил. Привело это к тому, что у киприотов были хорошие моменты. Во втором тайме сборная Кипра уже просто посыпалась после второго пропущенного. Наши ребята поймали кураж и довели счёт до разгромного. Получали удовольствие от игры, всё стало получаться, замены тоже хорошо сыграли.

Не думаю, что эта победа расслабит сборную перед игрой с Хорватией. Карпин не даст ребятам расслабиться. Всё понимают, что главный матч впереди. Нужно серьёзно готовиться. Важным будет момент восстановления. Сил в матче с Кипром особо много не потратили, сыграли достаточно экономно. Всё должно идти по плану», - сказал Кирьяков.