Кто из сборной Карпина достоин уехать в Европу

Матчи за сборную – это традиционно витрина для клубов, где просматривают футболистов на международном уровне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто из россиян мог приглянуться иностранным клубам за время работы Валерия Карпина.

Валерий Карпин возглавил сборную России совсем недавно, и национальная команда под его руководством провела всего 5 матчей. Тем не менее сейчас коллектив кардинально отличается от дружины Станислава Черчесова не только стилистически, но и кадрово. Карпин не боится активно привлекать новых футболистов, которые стараются себя ярко проявить.

Октябрьские матчи за сборную России точно должны были повысить котировки Матвея Сафонова. Молодой вратарь «Краснодара» сделал серьёзную заявку на то, чтобы стать постоянным первым номером национальной команды. В матче со словаками Сафонов заслуженно получил приз MVP, так как несколько раз по-настоящему спас партнёров от верного пропущенного гола. В матче со словенцами голкиперу помогали защитники и не допустили такого количества моментов у наших ворот. Тем не менее, когда это требовалось, Сафонов действовал уверенно. Пропущенный гол в Мариборе – не его вина.

По слухам, за Сафоновым давно следят в Европе. Если сейчас сборная России пробьётся на чемпионат мира, и сам вратарь хорошо сыграет в Катаре, то вполне стоит ждать его трансфер. Сергей Галицкий не хочет отпускать воспитанников «Краснодара», но сильный и молодой вратарь может понадобиться даже топ-клубу.

В сборной Карпина ярко выглядит Зелимхан Бакаев. Кажется, что за «Спартак» он играет не так полезно, как за сборную. Проход Бакаева, случившийся перед ударом Захаряна и автоголом Шкриньяра, был потрясающим. Спартаковец здорово смещался, не теряя темпа, и нашёл партнера. Конечно, Бакаева точно не ждёт какая-то звёздная карьера в Европе, но уехать в средний клуб из топ-5 чемпионатов ему под силу.

Что касается самого Захаряна, то ему матчи за сборную, конечно, идут в плюс. Молодой динамовец набирается международного опыта, пробует свои силы на фоне сильнейших игроков континента. Тем не менее пока он действует более скованно, чем за клуб. В конце концов даже в эпизоде с автоголом Шкриньяра Захарян отдавал довольно безадресную передачу, которая просто преобразовалась в гол. Однако динамовец – это футболист, который при должном прогрессе должен стать вскоре и лидером сборной (возможно, даже у Карпина), и получить приглашение в более сильный клуб.

Летом ходили разговоры, что Игорь Дивеев может сменить ЦСКА на середнячок из итальянской Серии А. При Карпине он окончательно застолбил за собой место в основном составе сборной России, а в октябре даже забил словенцам. «Армеец» пока не так харизматичен и боевит, как Джикия, но зато не допускает откровенных ляпов. Дивеев выглядит уверенно, что может привлечь интерес иностранных клубов. Пожалуй, игра за сборную России при Карпине уже позволяет «армейцу» рассчитывать на предложение от клубов из той же Италии, но которые претендуют на попадание в еврокубки.

Также надо отметить Далера Кузяева, который становится настоящим лидером сборной России. Он выходил с капитанской повязкой, и без него команду Валерия Карпина уже сложно представить. Кузяев очень трудолюбив, и его характер выглядит визитной карточкой этой новой сборной. Если при Черчесове Кузяев чаще играл в атаке, то теперь он буквально везде, а такие футболисты нужны всем. Однако опять же зенитовцу едва ли светит топ-клуб ввиду его возраста.

Зато Баринов, игру которого можно описать теми же эпитетами, моложе. Говорят, он на карандаше у немецких клубов. Игры за сборную России должны были убедить их в правильности выбора. Баринов – это точно футболист, который должен попробовать себя в каком-то иностранном чемпионате. Кажется, Германия или даже Англия ему подойдут.

Андрей Центров