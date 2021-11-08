Статистика предсказывает провал: Как сборная России играла решающие матчи

В преддверии последних матчей отборочной кампании чемпионата мира 2022вспоминает, как сборная России проводила решающие игры за выход на мировой мундиаль.

1993 год. Отборочный турнир чемпионата мира 1994 года

Греция – Россия 1:0

17 ноября 1993 года. Месяц назад в Москве расстреляли Белый дом — самый настоящий путч в столице, а уже сегодня сборная Павла Садырина играет в Греции финальный матч отборочной кампании к чемпионату мира 1994 года. Трудно представить, что тогда ощущали футболисты и тренеры.

Однако к тому времени сборная уже точно обеспечила себе путевки в США, так как оставалась недосягаемой от третьего места. Но амбиции были куда выше, ведь на южный рубеж Балкан прилетели игроки «Эспаньола», «Интера», «Бенфики» и не только, в то время как сборная соперника состояла исключительно из местных и не самых сильных футболистов, которые неведомым образом держали первую строчку группы.

Арифметика проста — победа поднимает на первое место, потеря же очков оставляет нас на втором. Болельщики ожидали первого исхода, ведь практически каждый игрок Садырина — футболист европейского уровня. Юран, Мостовой, Черчесов, Шалимов — лишь малая часть нашего десанта в Европе. Однако греки были категорически против обмена местами с Россией. Сборная встретила неожиданное сопротивление невзрачной Греции. Правда, кто знает, как сложилась бы игра, если бы мяч Кирьякова ошибочно не отменили ещё в первом тайме. Впрочем, такой же «железный» пенальти чуть позже не был назначен в ворота Черчесова. Так что по судейским ошибкам — 1:1. К сожалению, по правилам в тот вечер забивали только хозяева. Точнее, сделали это лишь раз, в середине второго тайма. Как итог — минимальное поражение и второе место группы, которое, к слову, также давало прямое попадание на ЧМ.

А дальше — знаменитое «Письмо четырнадцати», точно вошедшее в историю нашего футбола; поражения от США и Бразилии; 6 мячей Саленко, 5 из которых— Камеруну! Впрочем, даже они не помогли сборной Садырина выйти в плей-офф.

1997 год. Отборочный турнир чемпионата мира 1998 года

Болгария – Россия 1:0

После провала Романцева на чемпионате Европы 1996 года ситуацию пришёл исправлять его близкий подчиненный — Борис Игнатьев. И как удачно — в группе Израиль, Люксембург, Кипр и Болгария. Сразу стало понятно, что главные поединки должны будут пройти в Софии и Москве. Однако найти проблемы в этой несложной группе нашей сборной труда не составило. Так, выезд к израильтянам и киприотам суммарно принёс всего 2 очка вместо 6. Но самое интересное развернулось несколько позже.

Нас ожидали два ключевых поединка за фактическое лидерство в группе. И сложилось так, что проходили они подряд. Сборную Игнатьева устраивали победа и ничья — даже обмен тремя очками не спасал ситуацию.

Начинали мини-марафон в Софии. Играли, по признанию многих, непривычно хорошо, так как та сборная имела чётко видимые проблемы. Однако фамилию чешского судьи Крондла зрители и участники того матча наверняка запомнили надолго… Сейчас трудно сказать: 3, 4 или всё-таки 5

пенальти не было назначено в ворота хозяев в тот вечер. Нет, это никакое не преувеличение — так жилось без ВАР! Самого рефери после этого к матчам больше не подпускали, но как это помогало нам? Результат первого матча убил интригу, так что ответный матч в Москве потерял всякий смысл. Несмотря на домашнюю победу 4:2, мы по-прежнему оставались на втором месте, а это уже «стыки».

Стыковые матчи

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Россия – Италия 1:1

Италия – Россия 1:0

Там нас ожидали итальянцы, с которыми играли абсолютно на равных. Но будто сама судьба не захотела видеть сборную России на полях Франции. Домашние 1:1 по игре, едва ли напоминающей футбол из-за погоды в Москве, и досадные 0:1 в Италии при достатке моментов — квинтэссенция игры при Игнатьеве.

2001 год. Отборочный турнир чемпионата мира 2002 года

Россия – Швейцария 4:0

Второй приход Романцева в сборную помог совершить один из самых гладких и не проблемных циклов к отбору на ЧМ. Несмотря на относительное равенство всех команд в группе (страту аутсайдеров составили Фареры и Люксембург), Россия отобралась без сложнойстей. Оно и немудрено: поколение Семака, Титова, Нигматуллина, Смертина и других звёзд той сборной было на вершинах российского и не только футбола ещё не одну пару лет.

Романцева в финальном матче со швейцарцами устроила бы и ничья, но команда, видимо, решила отомстить за тотальную несправедливость четырёхлетней давности и буквально «задавила» гостей, забив 4 безответных мяча.

Кто же знал, что Романцеву вновь не удастся вывести команду в плей-офф мундиаля. Только уже не чемпионата Европы, как это было в 96-м, а чемпионата мира. А уж события на Манежной площади, думается, живут в памяти каждого очевидца.

2005 год. Отборочный турнир чемпионата мира 2006 года

Словакия – Россия 0:0

Невнятная кадровая политика Ярцева и его волюнтаризм сгубили карьеру специалиста в сборной. Вот уж точно: от любви до ненависти — один шаг. Спаситель превратился в скандального тренера меньше чем за год. Вряд ли что-то вспомниться об этом наставнике быстрее, чем 7:1 от португальцев. Труднейший выход на Евро был перечёркнут самым крупным поражением сборной. На смену Ярцеву со смазанными результатами приходит Сёмин.

Группа сама по себе была несложной. Эстония, Латвия, Люксембург и Лихтенштейн — не самые сильные сборные Европы. Соответственно, вся борьба должна развернуться между Португалией, Россией и Словакией. Однако 5 ничейных результатов и историческая игра с Португалией свели все надежды к победе в очном поединке со Словаками за 2-е место. Нас устраивала только победа.

Тем обиднее, что даже последним шансом сборная Сёмина воспользоваться не смогла. В пресной и будто бы будничной игре победителя выявить не удалось. Равенство очков и выход словаков в стыки — итог той кампании. И начало нового этапа сборной.

2009 год. Отборочный турнир чемпионата мира 2010 года

Азербайджан – Россия 1:1

В тот отбор «заезжали» уже практически звёзды европейской арены, вчера ставшие призёрами Евро. Футбол в России вновь любят, а в команду верят.

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Группа попалась такая, что результат можно было узнать ещё в день жеребьёвки. Немцы — первые, мы — вторые. Так и случилось. Два поражения от Германии с максимальным набором в остальных матчах. Так что выделим игру с Азербайджаном лишь условно — этот матч в любом исходе не изменил бы ситуацию в группе. Так что кульминация того отбора разворачивалась позже.

Стыковые матчи

Россия – Словения 2:1

Словения – Россия 0:1

В книги по истории российского футбола эта пара матчей должна войти в качестве «столпов», как и легендарное «Письмо четырнадцати», погромы на Манежной в 2002-м и 1:7 от Португалии.

Бронзовые призёры Евро, с уверенностью прошедшие отбор, наверняка рассчитывали разделаться со словенцами ещё дома. Создав большое количество моментов, да и в целом сыграв уверенно, забили лишь 2 — дублем отличился Билялетдинов — и пропустили ненужный мяч в самой концовке. К сожалению, этот гол абсолютно никого не насторожил. Уж слишком самоуверенная сборная была. Все будто забыли про «вес» гостевого гола. В итоге — минимальная домашняя победа с пропущенным мячом.

Кажется, именно тот гол в конце вдохновил словенцев, которым теперь хватало забить один и не пропустить. В Мариборе словенцы не стали откладывать это дело в долгий ящик и сразу понеслись в атаку. Уверенные в себе, ребята Хиддинка такого точно не ожидали. А хозяева негостеприимно и дерзко начали, в итоге забив, что называется, « в раздевалку». Больше ничего им и не надо было. Только сохранить счёт. Собственно, это они и сделали. Бронзовые призёры Евро, конечно, в концовке не раз наваливались на ворота Хандановича, но без дивидендов. Финальный свисток рефери Хауга ознаменовал, что один из самых сильных составов сборной нулевых не поедет на ЧМ в ЮАР, причем исключительно по внутренним причинам.

2013 год. Отборочный турнир чемпионата мира 2014 года

Азербайджан – Россия 1:1

Игра — точно 4 года назад, ситуация — 12 лет назад. Теперь продолжилась политика ставки на иностранных специалистов, и вместо Хиддинка приходит Капелло, который только-только перестал тренировать англичан! На него возлагались большие надежды, которые поначалу оправдывались.

В группе вновь португальцы. И тут уже надо отомстить во что бы то ни стало. Вряд ли победа 1:0 поможет нам забыть тот несмываемый кошмар, но с точки зрения турнирного положения — это всё такие же 3 очка. Правда, потом всё те же португальцы вернули эти очки, а к ним присоединились североирландцы — минимальные поражения от обеих команд в гостях. И тем не менее: очки теряли и Роналду с Ко, так что всё зависело от нас. А нас устраивало даже поражение в Баку при определённых обстоятельствах, но это было рискованно. Оптимальнее, конечно, любой набор очков. Так и случилось. Мирная игра в Азербайджане обеспечила нам 1-е место и путёвку в Бразилию. Правда, сам ЧМ вряд ли можно занести в актив сборной. А уход Капелло ещё долго будут вспоминать отечественные футбольные критики.

Анализируя результаты решающих матчей в отборах на ЧМ, становится понятно, что сборная часто не может уцепиться за те шансы, которые ей предоставляются в самой развязке. Не выйти в 3 из 6-ти случаев — красноречивый показатель. Но ни в одной из отборочных кампаний и речи не шло о том, что Россия — аутсайдер, который не пройдет группу. Неожиданностью всегда был вылет, а не выход. Психосоматика проблем одинакова — давление и надежды, которые в итоге стали нашими же проблемами. Красной нитью проходят неудачные результаты в момент, когда оступаться нельзя — поражение в Софии в 97-ом, 0:0 со словаками в 2005, а потом знаменитая «трагедия в Мариборе».

При этом выходили из групп только тогда, когда ситуация в группе была максимально удобной и позитивной, когда нас устраивали даже очные ничьи. Собственно, 14 ноября должен быть именно такой матч (если, конечно, мы и хорваты не потеряем очки с Кипром и Мальтой соответственно). Хорваты дома будут «рвать газон», а у нас не самая приятная тенденция потери очков в решающих матчах отбора. В истории современной России лишь 2 раза мы смогли добиться желаемых результатов вовремя. Так что следующие две игры могут стать историческими: либо мы нарушаем губительную тенденцию, либо её подтверждаем.

Марсель Арзуманян