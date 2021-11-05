Официальный аккаунт сборной России в YouTube оставил комментарий под последним видео на канале известного рэпера Оксимирона. От лица сборной была озвучена просьба не выпускать новый альбом в дни ноябрьских матчей команды в отборе на чемпионат мира 2022 года.

Как известно, 11 ноября сборная России в Санкт-Петербурге примет команду Кипра. Спустя три дня команда Валерия Карпина сыграет на выезде против Хорватии. Вероятно, именно в этой игре будет решаться судьба прямой путёвки на мундиаль в Катар.

За два тура до финиша отборочного цикла сборная России опережает команду Хорватии на два зачётных балла.