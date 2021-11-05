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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России обратилась к рэперу Оксимирону фото

05 Ноября 2021 • 14:40 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Официальный аккаунт сборной России в YouTube оставил комментарий под последним видео на канале известного рэпера Оксимирона. От лица сборной была озвучена просьба не выпускать новый альбом в дни ноябрьских матчей команды в отборе на чемпионат мира 2022 года.

Как известно, 11 ноября сборная России в Санкт-Петербурге примет команду Кипра. Спустя три дня команда Валерия Карпина сыграет на выезде против Хорватии. Вероятно, именно в этой игре будет решаться судьба прямой путёвки на мундиаль в Катар.

За два тура до финиша отборочного цикла сборная России опережает команду Хорватии на два зачётных балла.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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